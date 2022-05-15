فيديو – أصالة تثير السخرية بإطلالة غير موفقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقعت النجمة أصالة نصري في فخ تنسيق أجد إطلالاتها بعد اعتمادها على ملابس غير مناسبة لناحية التصميم ولا تلائم شكل جسمها، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات الساخرة.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو على إنستغرام، ظهرت فيه الفنانة السورية بإطلالة غير موفقة وغير متناسقة، وارتدت قميص بتصميم بسيط أبيض اللون وغير متوازي الطول وطويل جداً من الخلف ممّا جعل قامتها تبدو أقصر. كما اتسم بأكمام طويلة ومنتفخة على شكل كشاكش مما جعل أكتافها تبدو عريضة.

ونسقت مع القميص جاكيت باللون الذهبي المزينة بالحبيبات البراقة عند الياقة مع بنطال ضيق باللون الءهبي وحزام بنفس اللون. كذلك ارتدت بوط أسود طويل تميّز بالأحجار المرصّعة، مما زاد من سوء إطلالتها وجعلها كارثية وفوضوية.

أمّا من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة الشعر الويفي مع مشبك شعر باللون الذهبي. وطبقت مكياجاً قوياً مع أحمر شفاه باللون النيود.