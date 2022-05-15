الصحف الإنجليزية تشيد بـ محمد صلاح وتطلق عليه لقب “الراقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبرزت صحف إنجلترا، اليوم الأحد، احتفال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مواطنه مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق.

ونال صلاح إشادة واسعة من جانب الإعلام الإنجليزي، بسبب لفتة طيبة تجاه زميله السابق في منتخب مصر.

وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس السبت، على حساب تشيلسي، بضربات الترجيح، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وظهر مؤمن زكريا جالسا على كرسي متحرك في غرفة ملابس ليفربول، ويشارك في احتفالات الفريق باللقب.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن “الراقي” محمد صلاح دعا زميله السابق مؤمن زكريا للاحتفال بكأس الاتحاد في غرفة الملابس. وأضافت: “رقص صلاح ورفاقه في ليفربول فرحًا أثناء حمل زكريا لكأس الاتحاد”.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى تفاعل المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللفتة الرائعة لصلاح.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا وفيديو لمشاركة زكريا في الاحتفالات بغرفة ملابس ليفربول، وكتبت: “حمل اللاعب المصري الكأس من على كرسي متحرك، بينما فريق الريدز يغني ويهتف من حوله”.

وقالت صحيفة “ليفربول إيكو”: “صلاح يستقبل ضيفًا مميزًا في غرفة الملابس”، مشيرة إلى أن هذه ليست اللفتة الأولى من نجم الريدز مع مؤمن زكريا.

وسبق أن احتفل صلاح بتسجيل هاتريك أمام ليدز يونايتد على طريقة مؤمن زكريا، عندما وضع يديه على أذنيه، وهو الاحتفال الشهير لمؤمن زكريا.

ويتواجد مؤمن في لندن من أجل الخضوع لفحوصات طبية شاملة والعلاج من المرض النادر الذي تعرض له في الأعصاب وأوقف مسيرته الكروية.

وابتعد مؤمن زكريا عن كرة القدم منذ شباط/فبراير 2019، حين ظهرت عليه علامات التعب وأدت إلى قطع إعارته من أحد السعودي والعودة للأهلي.