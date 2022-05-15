ماسك: خوارزميات تويتر تتلاعب بالمستخدمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك إنه جرى التلاعب بمستخدمي منصة تويتر من خلال خوارزمية الجدول الزمني في الموقع، مما أدى إلى استجابة من المؤسس والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي.

ويمثل هذا أحدث تطور في استحواذ ماسك على الشركة. وفي تغريدة جديدة، أشار ماسك إلى ضرورة استبدال الجدول الزمني الافتراضي للمنصة، الذي يعرض التغريدات بناءً على الشعبية واهتمامات المستخدم.

وقال ماسك: يتم التلاعب بك بواسطة الخوارزمية بطرق لا تدركها. وطلب من متابعيه إصلاح الجدول الزمني لإظهار أحدث التغريدات من خلال النقر على النجمة في أعلى يمين الشاشة.

ورد دورسي بالاختلاف مع ماسك، قائلاً إن الوظيفة كانت وسيلة لإطلاع المتابعين على الأخبار الشائعة ويمكن تغييرها بسهولة.

وغرد دورسي: تم تصميمها لتوفير الوقت عندما تكون بعيدًا عن التطبيق لفترة من الوقت. السحب للتحديث يعود بك إلى التسلسل الزمني العكسي أيضًا.

ورد دورسي بعد ذلك على تغريدة من مستخدم آخر قال إن الوظيفة مصممة للتلاعب، ولكن يمكن أن يكون لها عواقب.

وقال دورسي: لا، لم تكن مصممة للتلاعب. تم تصميمها لمساعدتك وعرض ما تهتم به. يمكن أن يكون لذلك عواقب غير مقصودة. وحاجج دورسي بأن الخيار الحالي للقدرة على الاختيار هو الأفضل.

ورد ماسك على نفسه بعد عدة ساعات مشيرًا إلى أن التلاعب لم يكن متعمدًا من قبل تويتر. وقال: أنا لا أقترح وجود تعمد للأذى في الخوارزمية، بل إنها تحاول تخمين ما قد ترغب في قراءته. ونتيجة لذلك فإنها تتلاعب أو تضخم وجهات نظرك دون أن تدرك أن هذا يحدث.

وأضاف: ناهيك عن الأخطاء المحتملة في التعليمات البرمجية. المصدر المفتوح هو الطريق الذي يجب اتباعه لحل كل من الثقة والفعالية.

وكانت خوارزمية تويتر نقطة نقاش رئيسية لماسك، الذي يريدها أن تكون مفتوحة المصدر لزيادة الثقة في المنصة، حيث قال إن الاستحواذ معلق بانتظار التأكيد على أن 5٪ من حسابات الموقع فقط تنتمي إلى فئة حسابات البوتات الآلية.

يشك ماسك في أن الرقم أعلى، وقال إنه يأخذ عينة من 100 متابع عشوائي لحساب تويتر. وعندما طلب أحد المستخدمين منه توضيح عملية تصفية حسابات البوتات، أجاب: اخترت 100 كرقم لحجم العينة، لأن هذا الرقم هو ما تستخدمه تويتر لحساب نسبة 5٪ من الحسابات المزيفة والسبام والمكررة.

وقال ماسك إنه لم ير حتى الآن أي تحليل يظهر أن شركة التواصل الاجتماعي لديها حسابات مزيفة أقل من 5٪، وهناك احتمال أن يكون عدد الحسابات المزيفة أكثر من 90٪ من المستخدمين النشطين يوميًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية بأن الفريق القانوني لشركة تويتر اتهمه بانتهاك اتفاقية عدم الإفشاء من خلال الكشف عن أن حجم العينة لفحوصات منصة التواصل الاجتماعي على المستخدمين الآليين كان 100.