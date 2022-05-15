سيف نبيل بـ”لا تلعب وياي” مع PUBG.. النجاح في أيام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحقق النجم العراقي سيف نبيل نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة “لا تلعب وياي”، التي أصدرها كوجه إعلاني للعبة “PUBG” الشهيرة في الشرق الأوسط والعالم.

واستطاعت أغنية “لا تلعب وياي”، أن تحقق أكثر من مليوني مشاهدة بعد 3 أيام فقط من صدورها على قناة سيف نبيل في موقع “يوتيوب”.

أغنية “لا تلعب وياي” هي باللهجة العراقية من كلمات محمد الواصف، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، اما الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج حسام الحسيني، وظهر سيف نبيل من خلال الكليب بمشاهد تحمل الكثير من التشويق والإثارة وتترجم طابع لعبة PUBG.

يذكر أن هاشتاغ “#لا_تلعب_وياي” كان قد تصدّر قائمة الترند بموقع “تويتر” بعد صدور الكليب، إذ حرص محبو سيف نبيل من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته على تعاونه مع لعبة PUBG.