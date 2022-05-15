حسين الجسمي يحصد مزيدًا من الملايين.. “دلع واتدلع” في الصدارة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “دلع واتدلع” للنجم الإماراتي حسين الجسمي رحلة النجاح وحصد المزيد من الملايين بعد أسبوعين فقط من إطلاقها، وذلك بعدما حصدت أكثر من 15 مليون مشاهدة على قناة الجسمي في موقع “يوتيوب”.

أغنية “دلع واتدلع” تتصدر للأسبوع الثاني على التوالي لائحة الترند للفيديوهات الأكثر تداولاً على موقع “يوتيوب”، في مصر والسعودية والإمارات ولبنان والسويد والبحرين وفلسطين والكويت وغيرها من البلدان العربية.

وتحصد أغنية “دلع واتدلع” منذ صدورها تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الرومانسية والطاقة الإيجابية.

يذكر أن أغنية “دلع واتدلع” هي من ألحان حسين الجسمي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر توما.