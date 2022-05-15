محمد جمعة يعلق على واقعة "عيون أبو الهول".. وأحمد أمين: "اختياراتك لأصحابك غريبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد جمعة، على واقعة عيون أبو الهول التي تداولها رواد السوشيال ميديا يظهر من خلالها مغمض العينين.

وكتب جمعة، عبر حسابه على تويتر: "يا جماعة نص أصحابي راحوا النهاردة، يشوفوا عيون أبو الهول المغمضة".

ورد الفنان أحمد أمين، على رسالته، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ما أنت برضه اختياراتك لأصحابك غريبة".

وأثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تسبب بها تدوينة على موقع "فيسبوك" مصحوبة بصور لتمثال أبو الهول، ادعى كاتبها أن صور ومقاطع فيديو التقطت لأبو الهول وهو مغمض العينين، وعند مقارنتها مع صور قديمة ظهر الفارق ما بين الصورتين.

وقالت إحدى الحسابات: "حاجة غريبة جدًا الي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهاردة الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير النهاردة من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن "عينه مغمضة" على عكس المُعتاد".

وأضاف المنشور: "يعنّي زيّ ما أنتَ شايف في الصور كده عيون مقفولة وباين كأنه "نام" .. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفي فيديوهات بتُؤكد أن الصور دي مش فوتوشوب.. في ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ ما".

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن كل الصور المنشورة عبارة عن فوتوشوب واضح جدا، وكل ما يتردد في هذا الصدد مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة.