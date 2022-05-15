داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "كفاية حلاوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة داليا البحيري، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عن صور منها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت "داليا" الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "إذا كان لونك المفضل هو البرتقالي، وأينما كنت أنت متفائل، فتوقع تمامًا أن شيئًا رائعًا على وشك أن يحدث لك".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "يا جمال ألوانك يا داليا"، "عسل دودو"، "بحبك يا نجمة النجوم"، "كفاية حلاوة"، "طول عمرك شيك"، "قلبي في الصورة"، "بحبك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري، مسرحية "أبو العربي" وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وشاركها البطولة: هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز.