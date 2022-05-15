"ملكة جمال الدلع".. كيف علق الجمهور على أحدث جلسة تصوير لـ روبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة روبي، لجلسة تصوير جديدة، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت روبي الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "بحبك يا روبي، طول عمري شيفاكي جميلة ورقيقة وشكلك زي ما إنتي من يوم مابدأتي، ما شاء الله"، "أمزز مزة في الحياة"، "قمر"، "بطل مصر"، "ملكة جمال الدلع"، "جمالك مفيش فيه غلطة".

وخاضت روبي، دراما رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "رانيا وسكينة" وشاركها البطولة مي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويعرض لها حاليا في السينمات فيلم "واحد تاني" بطولة: أحمد حلمي، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومن تأليف هيثم دبور، إخراج محمد شاكر خضير.