تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، إن الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، أصبحت مستقرة.

وأضاف "أبو زهرة" في تصريح خاص لمصراوي: "الحمد لله والدي حالته استقرت وبقى أفضل، وهو حاليا في البيت، وبشكر جميع الناس على سؤالها واهتمامها".

وكان الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة قد أمضى قرابة شهر ونصف في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية بسبب كسر بالحوض إثر سقوطه في منزله بشكل مفاجئ ما أدى لحدوث مضاعفات نقل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

يذكر أن الفنان الكبير يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل.