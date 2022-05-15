إيرادات السبت.. "واحد تاني" يحتل الصدارة و"زومبي" الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حققت الأفلام الثلاثة المتنافسة في موسم عيد الفطر على إيرادات شباك التذاكر، وهي "واحد تاني" و"العنكبوت" و"زومبي" إيرادات قُدرت بمليون و830 ألفًا و916 جنيها، وذلك أمس السبت 14 مايو.

احتل المركز الأول فيلم "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي، محققًا مليون و108 آلاف و628 جنيها، ويشارك في بطولة العمل روبي، نسرين أمين، سيد رجب، وأحمد مالك.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "العنكبوت" بعدما بلغت إيراداته أمس 514 ألفا و221 جنيها، والعمل من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد ممدوح، ريم مصطفى، وشهد الظهور الأخير للفنان زكي فطين عبدالوهاب قبل رحيله.

وحصل على المركز الثالث فيلم "زومبي" وحقق 208 آلاف و67 جنيها، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وعمرو عبدالجليل.