بالصور.. نهال عنبر تقدم العزاء في الشيخ خليفة بن زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة نهال عنبر، على تقديم واجب العزاء والمواساة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمقر إقامة سفير دولة الإمارات بالتجمع الخامس.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع وفاة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يوم الجمعة.

وأعلنت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

وولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 1 يناير 1948 ويبلغ من العمر 74 عامًا، وهو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق وحاكم إمارة أبوظبي.

كما أنّ الراحل يعد أكبر أبناء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكان وليا لعهده فخلف والده بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة.