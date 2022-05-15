بعد إثارتها الجدل.. لماذا تم حذف صوت إيمان العاصي من أغنية فيلم "فارس"؟ (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثارت الفنانة إيمان العاصي، جدلا واسعا بعد تبرؤها من الأغنية الدعائية لفيلم "فارس"، والتي طرحتها الشركة المنتجة، عبر موقع يوتيوب، وهي بعنوان "أنا تمام"، وحملت اسم الفنانة بمشاركة مطرب الراب شاهين.

الفنان أحمد طه، المشرف على تنفيذ أغاني الفيلم، في تصريح خاص لـ" الخليج 365"، كشف كواليس ماحدث، وقال: "في البداية أقول أؤكد تقديرنا للفنانة إيمان العاصي، كممثلة رائعة للغاية، وسعدنا بتواجدها في الفيلم".

وتابع: "ما حدث أن الفنانة إيمان العاصي، قامت بالفعل بتسجيل الأغنية بصوتها، لكن بعد ذلك، لم نجد المطلوب من العمل تحقق، ومن هنا كان لابد من البحث عن حل بديل، وبالفعل قامت المطربة الشابة هايلا، بإعادة التسجيل، وطرحت بصوتها".

وردا على سؤال، عن السبب في طرح الأغنية، تحمل اسم الفنانة إيمان العاصي، وليس المطربة، أجاب "وجود اسم الفنانة إيمان العاصي، بسبب مشاركتها بالظهور في الكليب الذي طرح، وبالنسبة للمطربة هايلا، تم وضع اسمها ضمن فريق العمل، في وصف الأغنية، ولم يتم تجاهلها".

طه أضاف: "الأغنية دعائية للفيلم الذي تشارك في بطولته الفنانة إيمان العاصي، وليست كليب منفصل، تم طرحه بهدف التربح، وأوضح هنا إن حذف صوت الفنانة، كان أيضا من باب الحرص والخوف عليها".

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي أكشن تشويقي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.