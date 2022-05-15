بالتصويت والأغاني.. نجمات لبنان تشاركن في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت نجمات لبنان على تشجيع جمهورهن على المشاركة في الانتخابات اللبنانية التي انطلقت صباح اليوم، ونشرن صورًا أثناء تواجدهن للتصويت، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طلبن من الشعب اللبناني المشاركة لإحداث التغيير في أحوال البلاد إلى الأفضل. ومن بين النجمات..

إليسا

انتشر فيديو وصور للفنانة إليسا أثناء تواجدها في دير الأحمر، للإدلاء بصوتها في الانتخابات، كما كشفت عن المرشح الذي منحته صوتها، وهو أنطوان حبشة.

نوال الزغبي

ونشرت الفنانة نوال الزغبي، صورتها بعد الإدلاء بصوتها، عبر "انستجرام"، وعلقت "صوتوا من أجل التغيير".

ماجدة الرومي

وشاركت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بالتصويت، ونشر المسؤول عن صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، صورتها، مصحوبة بتعليق "ماجدة الرومي تنتخب... لبنان".

يارا

أما الفنانة يارا فنشرت مقطع فيديو وهي تغني للبنان، معلقة "يا ربّ تكون انتخابات اليوم ضوء أمَل للبنان جديد، نأمل في لبنان جديد، لبنان يستحق الحياة".

وبحسب موقع بي بي سي عربي، يصوت اللبنانيون اليوم الأحد في أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي لبلدهم، في اختبار حول ما إذا كان حزب الله وحلفاؤه المدعومون من إيران يستطيعون الحفاظ على أغلبيتهم البرلمانية وسط الفقر المدقع والغضب الشديد للأحزاب الحاكمة.