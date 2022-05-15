بلقطات رومانسية.. ريهام أيمن تحتفل بعيد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة ريهام أيمن، بعيد زواجها السابع، ونشرت صور ولقطات رومانسية تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت "ريهام" على الصور قائلة: "عيد زواج سعيد حبيبي، لا أعرف كيف مرت 7 سنوات، أنا محظوظة جدا لكونك زوجي، هذا هو أفضل يوم في حياتي، شكرا لأنك سبب ابتسامتي، أشكرك على حبك ورعايتك واهتمامك، أنا سعيدة جدا لقضاء بقية حاتي معك، أنت توأم روحي وأفضل أصدقائي، أحبك جدا".

الفنانة ريهام أيمن تزوجت الفنان شريف رمزي في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى في مايو 2015، وأثمر زواجهما عن (رمزي وليليا).