مانشستر سيتي يدرك التعادل ويفقد تعزيز صدارته في الدوري الانكليزي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتفض مانشستر سيتي بعد التأخر بهدفين وتعادل 2-2 مع وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المتصدر فقد في النهاية نقطتين في الصراع على اللقب اليوم الأحد.

وفي ظل أن ليفربول سيواجه ساوثامبتون يوم الثلاثاء، امتلك سيتي فرصة لزيادة الفارق إلى ست نقاط على القمة، لكنه اكتفى بالتعادل ليتقدم بأربع نقاط على صاحب المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة.

وسجل جارود بوين لاعب وست هام هدفين في الشوط الأول، لكن جاك جريليش قلص الفارق لسيتي في بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك فلاديمير سوفال التعادل لحامل اللقب بطريق الخطأ في مرماه.

ونال سيتي فرصة لحسم الفوز، لكن رياض محرز أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وبعد أن أفلت بوين من رقابة أولكسندر زينتشنكو مدافع سيتي، تلقى تمريرة من بابلو فورنالس ثم راوغ الحارس إيدرسون بمهارة وهز الشباك في الدقيقة 24.

وأضاف بوين الهدف الثاني في الدقيقة 45 حيث تلقى تمريرة المهاجم ميخائيل أنطونيو وانطلق نحو المرمى وسدد كرة أرضية قوية من حافة منطقة الجزاء.

وقلص جريليش صانع لعب سيتي الفارق في الدقيقة 49 بتسديدة أبدلت اتجاهها، قبل أن يفشل المدافع سوفال في التعامل مع ركلة حرة نفذها محرز ووضع الكرة برأسه داخل الشباك في الدقيقة 69.

وكان يمكن لمحرز أن يتحول إلى بطل لكنه سدد ركلة جزاء نحو الحارس أوكاش فابيانسكي في الدقيقة 86. واحتسبت الركلة بعد خطأ كريج دوسون ضد جابرييل جيسوس، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.