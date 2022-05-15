أوكرانيا تحتفل بالفوز في مسابقة يوروفيجن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات

احتفل الأوكرانيون اليوم الأحد بالفوز في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) وأطلقوا اسم الأغنية الفائزة على خط قطارات معبرين عن أملهم في النصر في حربهم الضروس مع روسيا.

وفازت “فرقة كالوش الأوكرانية” في المسابقة التي أقيمت في إيطاليا أمس السبت بأغنية (ستيفانيا،) التي تمزج بين أغاني الراب والموسيقى الشعبية، والتي كانت تحية لوالدة قائد الفرقة أوليه سيوك.

وقالت ليوبوف سافينكوفا التي تعيش في كييف: “سعدنا للغاية بفوز أوكرانيا، ونأمل في الفوز ليس فحسب في يوروفيجن” في إشارة واضحة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت ليوبوف أنها تأثرت بشدة بالتعبير الضخم عن الدعم الأوروبي لبلادها وبالمناشدة الذي وجهتها الفرقة بعد أداء الأغنية لمساعدة ماريوبول ومصنع آزوفستال للصلب.

واستولت القوات الروسية على ماريوبول بالكامل تقريبا، لكن ما زالت هناك مقاومة أوكرانية محدودة في مصنع آزوفستال.

ونشرت الفرقة مقطعًا موسيقيًا جديدا اليوم الأحد تظهر فيه عاملات أوكرانيات يشاركن في إنقاذ أطفال في البلدات الأوكرانية الجاري قصفها والبلدات الأخرى المدمرة.

الى ذلك، عبرت ستيفانيا والدة قائد الفرقة في تصريحات تلفزيونية عن اندهاشها من اقتراب الناس منها خلال سيرها في سوق البلدة التي تعيش فيها وطلبهم التقاط صور معها.

وقالت: “لم أربط بيني وبين الاسم، ولم أكن أعرف أن الأغنية كٌتبت من أجلي. اعتقدت أن أحدهم أخطأ وكان يقصد صديقته ساشا وأن الاسمين اختلطا عليه”.

وقالت إيرينا شقيقة سيوك “بكينا. وقفنا حتى السادسة والنصف نشاهد المؤتمر الصحفي… انفعالاتنا فاقت الحدود. لم نصدق أن بلدتنا الصغيرة كالوش ستأتي بالفوز لأوكرانيا هذا العام في يوروفيجن”.

وأعلن رئيس هيئة السكة الحديد أن القطار 43 من كييف إلى إيفانو-فرانكيفسك سيُطلق عليه اسم ستيفانيا إكسبريس.

وأضاف أن محطات القطار في كييف وكالوش وإيفانو-فرانكيفسك ستذيع الأغنية عندما يدخلها القطار.