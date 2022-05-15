أغنية “من أول دقيقة” تتصدر يوتيوب بـ42 مليون مشاهدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات

تصدرت أغنية “من أول دقيقة” للنجمة إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد موقع يوتيوب ذلك منذ طرحها قبل 10 أيام، حيث حققت أكثر من 42 مليون مشاهدة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الرومانسية الموجودة في كلمات الأغنية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

وكان الملحن رامي جمال أعرب عن سعادته بتلحين هذه الأغنية، وقال في مقابلة مع برنامج “insider” بالعربي إن أمير طعيمة هو من تواصل معه لإخباره بهذا المشروع، رغم أنَّه كان على تواصل مع إليسا من أجل العمل على بعض أغنيات ألبومها الجديد.

كما كشف سعد لمجرد كواليس الديو الغنائي الذي جمعه بإليسا خلال لقاء تليفزيوني، موضحًا أنَّه أحب إليسا ودخلت قلبه منذ تعارفها، وبعدها قرر التعاون معها في أغنية جديدة، وأشار خلال اللقاء إلى أنه توقع أن تحقق الأغنية هذا النجاح الكبير.

من ناحية أخرى، احتفلت مؤخرًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على أنستقرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم، متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.