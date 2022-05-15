كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 06:54 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ” ماجدة الرومي ” في الإدلاء بصوتها في الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2022 صباح اليوم الأحد الخامس عشر من مايو .
ونشرت ماجدة الرومي صورة لها عبر حسابها على موقع تويتر ظهرت فيها عقب ادلائها بصوتها من داخل المقر كاشفة عن إصبعها بعد التصويت ووضعه في الحبر الفسفوري .
وكتبت الفنانة اللبنانية في تعليقها على الصورة : ” ماجدة الرومي تنتخب .. لبنان ” .
كما حرص عدد من نجوم الفن في لبنان على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية ومشاركة متابعيهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأمر وحثهم على المشاركة .
فجاء من بينهم الفنانة ” نوال الزغبي ” التي شاركت صورتها وهي تضع صوتها في صندوق الاقتراع وكتبت : ” انتخبنا ويا رب تكون معنا ” .
وأيضا قامت الفنانة ” سيرين عبد النور ” بنشر صورة لإصبع يدها وقد وضعت الحبر فيه معلنة عن ادلائها بصوتها وأرفقتها بتعليق : ” صوتي واجب وطني ” .
وكشف أيضا كلا من الإعلامي ” نيشان ” والمخرجة ” نادين لبكي ” والفنانات ” نادين الراسي ” و ” إليسا ” و ” ميريام فارس ” عن مشاركتهم بالانتخابات النيابية اللبنانية التي تجرى وللمرة الأولى منذ انتفاضة 2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر من بينهم ماجدة الرومي في أحدث ظهور لها .. نجوم الفن في لبنان يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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