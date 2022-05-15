من بينهم ماجدة الرومي في أحدث ظهور لها .. نجوم الفن في لبنان يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 06:54 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ” ماجدة الرومي ” في الإدلاء بصوتها في الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2022 صباح اليوم الأحد الخامس عشر من مايو .

ونشرت ماجدة الرومي صورة لها عبر حسابها على موقع تويتر ظهرت فيها عقب ادلائها بصوتها من داخل المقر كاشفة عن إصبعها بعد التصويت ووضعه في الحبر الفسفوري .

وكتبت الفنانة اللبنانية في تعليقها على الصورة : ” ماجدة الرومي تنتخب .. لبنان ” .

كما حرص عدد من نجوم الفن في لبنان على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية ومشاركة متابعيهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأمر وحثهم على المشاركة .

فجاء من بينهم الفنانة ” نوال الزغبي ” التي شاركت صورتها وهي تضع صوتها في صندوق الاقتراع وكتبت : ” انتخبنا ويا رب تكون معنا ” .

وأيضا قامت الفنانة ” سيرين عبد النور ” بنشر صورة لإصبع يدها وقد وضعت الحبر فيه معلنة عن ادلائها بصوتها وأرفقتها بتعليق : ” صوتي واجب وطني ” .

وكشف أيضا كلا من الإعلامي ” نيشان ” والمخرجة ” نادين لبكي ” والفنانات ” نادين الراسي ” و ” إليسا ” و ” ميريام فارس ” عن مشاركتهم بالانتخابات النيابية اللبنانية التي تجرى وللمرة الأولى منذ انتفاضة 2019 .