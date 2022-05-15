بعد ياسمين صبري .. فنانة مصرية شهيرة تعلن طلاقها من زوجها

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 06:54 مساءً - أعلن السيناريست ” أحمد عاشور ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفصاله عن زوجته الفنانة ” عايدة غنيم ” .

فكتب أحمد عاشور في منشوره : ” الحمد لله .. تم الانفصال رسميا من الفنانة عايدة غنيم وربنا يوفقها في حياتها القادمة ” .

ومن جانبها أكدت الفنانة عايدة غنيم خبر طلاقها من السيناريست أحمد عاشور من خلال منشور لها عبر حسابها على فيس بوك .

وجاء فيه : ” الحمد لله على كل شيء .. للناس اللى بتتصل بيا وبتسألنى عن صحة الخبر، بقول لهم إنه خبر صحيح ” .

وتابعت عايدة غنيم : ” بالفعل تم الطلاق رسمي من السيناريست أحمد عاشور بمنتهى الهدوء والاحترام المتبادل .. وربنا يوفق الجميع ” .

يذكر أن الفنانة عايدة غنيم اشتهرت بدور ” سعدية ” في مسلسل عائلة الحاج متولي .. كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة من بينها : حديث الصباح والمساء وسارة وغيرها .