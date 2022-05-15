كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 06:54 مساءً - أعلن السيناريست ” أحمد عاشور ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفصاله عن زوجته الفنانة ” عايدة غنيم ” .
فكتب أحمد عاشور في منشوره : ” الحمد لله .. تم الانفصال رسميا من الفنانة عايدة غنيم وربنا يوفقها في حياتها القادمة ” .
ومن جانبها أكدت الفنانة عايدة غنيم خبر طلاقها من السيناريست أحمد عاشور من خلال منشور لها عبر حسابها على فيس بوك .
وجاء فيه : ” الحمد لله على كل شيء .. للناس اللى بتتصل بيا وبتسألنى عن صحة الخبر، بقول لهم إنه خبر صحيح ” .
وتابعت عايدة غنيم : ” بالفعل تم الطلاق رسمي من السيناريست أحمد عاشور بمنتهى الهدوء والاحترام المتبادل .. وربنا يوفق الجميع ” .
يذكر أن الفنانة عايدة غنيم اشتهرت بدور ” سعدية ” في مسلسل عائلة الحاج متولي .. كما شاركت في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة من بينها : حديث الصباح والمساء وسارة وغيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ياسمين صبري .. فنانة مصرية شهيرة تعلن طلاقها من زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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