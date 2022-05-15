أين يقيم هارى وميجان خلال زيارة بريطانيا فى احتفالات اليوبيل البلاتينى؟

محمد الفلاح - الأحد 15 مايو 2022

كشفت تقارير إعلامية، أن الأمير هارى، وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، يخططان للإقامة فى منزل فروجمور الريفى عندما يزوران المملكة المتحدة للمشاركة في احتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، فى يونيو المقبل.



منزل فروجمور كوتاج، المدرج بالدرجة الثانية، فى قلعة وندسور، مشغول حاليًا من قبل ابنة عم هارى، الأميرة يوجينى، وزوجها جاك بروكس بنك، وابنهما أوجست، ومع ذلك، أفيد فى فبراير الماضى، بأن دوق ساسكس، جدد عقد إيجار الكوخ، على الرغم من إقامته فى قصر مترامى الأطراف بقيمة 11 مليون جنيه إسترلينى فى لوس أنجلوس، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ويخطط الزوجان الملكيان الآن للعودة إلى فرجمور كوتاج، عندما يتوجهان إلى المملكة المتحدة، يونيو المقبل، لحضور يوبيل الملكة البلاتينى، ومن المفهوم أنه تم بالفعل اتخاذ تدابير أمنية مشددة تحسباً لوصول هارى وميجان مع طفليهما أرشى وليليبت.

من المحتمل أن تفتح الأميرة يوجينى، غرف نوم الضيوف فى Frogmore Cottage لاستيعاب الأسرة المكونة من أربعة أفراد أثناء زيارتهم.

وحسب تقرير الصحيفة البريطانية، "تم التأكيد مؤخرًا على أن عائلة ساسكس ستحضر احتفالات الملكة باليوبيل البلاتينى التى تستمر أربعة أيام، لكن لا يزال من غير الواضح ما هى الأحداث التى سيظهرون فيها".