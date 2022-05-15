شاهد .. ظهور خاص ل ” جودي ” إبنة الفنان مصطفى قمر

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:47 مساءً - حرص الفنان المصري ” مصطفى قمر ” على تهنئة إبنته ” جودي ” بمناسبة عيد ميلادها من خلال منشور له عبر حسابه على إنستجرام .

فنشر مصطفى قمر صورا تجمعه بإبنته جودي وكتب في تعليقه عليها في معايدته لها : ” كل سنة وانتي طيبة يا جوجو يا قمر حياتي ” .

وتابع : ” ربنا يخليكي ليا ولمامي يا أجمل بنوتة في الدنيا وأطيب قلب في الدنيا .. ربنا يسعدك زي ما بتسعديني بضحكتك وحنيتك يا حبيبة بابي ” .