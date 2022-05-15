هشام نزيه يكشف تعاونه مع مارفل فى "Moon Knight"..

محمد الفلاح - الأحد 15 مايو 2022

عبّر الموسيقار هشام نزيه عن سعادته بعمل الموسيقى التصويرية لمسلسل "Moon Knight" مع مارڤل، وذلك خلال لقائه مع برنامجThe insider بالعربي، حيث قال: "أنا لسه عمال استوعب اللي جرى".



وكشف "نزيه" عن أنه لم يكن يعلم بترشيح المخرج محمد دياب له، وأنه فوجئ بطلب مارڤل الاستماع لأعماله ثم اجتماعه معهم لتنفيذ المسلسل، وهنا ظهر دياب قائلاً له: "أنا عارف إنك جاي وفرحان أوي"، وشكر نزيه، محمد دياب على هذا التعاون.

وأكد "نزيه" أنه خلال 8 أشهر قام فيها بعمل الموسيقى التصويرية للمسلسل لم يكن أحد يعلم بطلب من مارڤل حتى ابنه، مضيفًا: "إبني من الميجا فان لمارڤل، ولما شاف خبر قبل إذاعة المسلسل إني هعمل الموسيقى التصويرية افتكرها إشاعة ثم باركلي".

وكشف "نزيه" عن أن محمد دياب هو صاحب فكرة الاستعانة بالأغاني المصرية خلال أحداث المسلسل، وبكل أنواع الغناء الموجودة سواء راب أو طربية أو مهرجانات، مضيفًا: "أنا مش ضد التنوع ده، ونفسي كل يوم يكون في 500 نوع غناء جديد"، مُشيرًا إلى أن الوصول للعالمية ليس بالصعب على أي مصري أو عربي لديه الإمكانيات والشغف لتحقيق ذلك.

كما أعلن "نزيه" عن أنه يقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة لفيلم "كيرة والجن"، وهو من بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، ومن إخراج مروان حامد.

وتدور أحداث مسلسل "Moon Knight" أو "فارس القمر" حول البطل مارك سبيكتور، الذي يقوم ببطولته الممثل أوسكار إسحاق، وهو جندي بحرية أمريكي سابق يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية، وتمنحه الصدفة قوى خارقة للطبيعة من إله القمر في مصر القديمة «خونسو»، تجعله يعيش حياة بطل خارق مزدوجة بين الوهم والحقيقية بشكل فارس القمر لمواجهة قوى الشر، ويغوص المسلسل بعمق في الثقافة المصرية القديمة، ويحمل طابعًا ثقافيًا مصريًا بارزًا، في أماكن تصويره وموسيقاه وخلفية البطل الخارق نفسها، وذلك ما دعا مارفل للاستعانة بالمخرج المصري محمد دياب لنقل رؤيته الفنية للعمل.