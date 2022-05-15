بالصور.. تسريب جديد يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 24 دقيقة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويرتبط رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2023، لكن أثيرت فكرة رحيل اللاعب عن النادي بسبب فشل الفريق في تحقيق أي لقب أو حتى التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة “ذا صن” صورا مسربة لرونالدو بقميص مان يونايتد الجديد لموسم 2022-2023، باللونين الأحمر الأساسي والأبيض البديل.

وينتظر أن يدخل مان يونايتد حقبة جديدة تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج خلال الموسم المقبل، أملاً في وقف مسيرة 5 سنوات كاملة بلا ألقاب، و9 أعوام التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر رونالدو بقميص يونايتد الجديد في صور مسربة، وهو قميص يعود بالفريق لحقبة موسم الثلاثية الشهير 1998-1999 حين حقق الفريق الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك من خلال الياقة البيضاء والخطوط الـ3 الشهيرة لشركة “أديداس” أسفل الذراعين.

ويأتي ارتداء رونالدو للقمصان الجديدة لفريقه لينهي الجدل بشأن رحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن رونالدو خاض 39 مباراة بقميص مان يونايتد هذا الموسم بمختلف البطولات، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 3.