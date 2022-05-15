برشلونة يبدأ تحركاته لضم ليفاندوفسكي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 45 دقيقة

بات استمرار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نادي بايرن ميونخ الألماني محل شك كبير بعدما أعلن عدم رغبته في الاستمرار.

ورغم أن صاحب الـ33 عاما مرتبط بعقد مع بطل الدوري الألماني حتى صيف 2023، إلا أنه يرغب في الرحيل هذا الصيف بعدما أكد عقب مواجهة فولفسبورج، مساء السبت، عزمه على عدم تجديد عقده.

وتشير التقارير إلى رغبة ليفاندوفسكي في الانتقال إلى برشلونة الإسباني، الذي أبدى اهتماما بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن رد فعل إدارة برشلونة على إعلان ليفاندوفسكي، حيث قالت إن “إدارة النادي الكتالوني ترى أن ما قام به اللاعب خطوة كبيرة، تعد المرحلة الثانية من عملية التعاقد معه”.

لكن إدارة البارسا تدرك أن الأمر الأكثر تعقيدا هو التفاوض مع بايرن ميونخ على انتقال ليفاندوفسكي لملعب كامب نو.

وأضافت “هناك الكثير من الأندية التي قد تطرق أبواب بايرن من أجل الحصول على خدمات اللاعب”، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة “بيلد” الألمانية إلى احتمالية بلوغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو.

وأكدت “موندو” أن برشلونة لا ينوي دخول مزادات على ضم ليفاندوفسكي، نظرا لوضعه الاقتصادي الراهن، حيث من الصعب بالنسبة له منافسة أندية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويراهن برشلونة على رغبة اللاعب نفسه، التي قد تحسم انتقاله إلى كامب نو بكل سهولة، حال التوصل لاتفاق بشأن قيمة انتقاله بين الناديين.

وأفادت بأن أفضل لاعب في العالم اتخذ بالفعل الخطوة التي كان يريدها منه برشلونة بهذا الإعلان الصريح، ليحين دوره في بدء المحادثات مع بايرن ميونخ.