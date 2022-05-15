حرب خفية بين “أديداس” و”نايكي”.. والسبب هالاند

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 43 دقيقة

يدور صراع كبير على حق رعاية إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، المنتقل مؤخرا لمانشستر سيتي الإنجليزي، وفق ما قالت تقارير صحفية.

وكان هالاند قد أنهى مطلع العام الحالي 2022، عقد رعايته مع شركة “نايك” الأمريكية، وذلك انتظارا لتحديد مصيره فيما يخص وجهته المقبلة قبل الموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة “صن” البريطانية في تقرير لها، أن هالاند سيكون محور لحرب تخص حقوق رعايته بين الشركتين الألمانيتين العملاقتين “بوما” راعي قميص مان سيتي فريقه الجديد، و”أديداس”.

“أديداس” من جانبها ترعى عدد من أكبر فرق أوروبا مثل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب التقرير، فإن انتقال هالاند للدوري الإنجليزي عبر حامل اللقب مانشستر سيتي، سيجعل هناك إمكانية لزيادة المبلغ السنوي الذي يحصل عليه نظير الرعاية من مليون جنيه إسترليني إلى 5 ملايين كاملة.

عقد الرعاية الخاص بهالاند ستصل قيمته لـ50 مليون جنيه إسترليني نظير توقيعه على عقد لـ10 سنوات مقبلة.

ووقع هالاند عقدا مع سيتي يحصل بموجبه على راتب أسبوعي 375 ألف جنيه إسترليني وهو مبلغ سيزيد بسبب عقود الإعلانات، التي ينتظر أن يبرمها اللاعب في الفترة المقبلة.

كان هالاند نشر صورة عبر حسابه بموقع “أنستقرام” خلال شهر مارس/ آذار الماضي، بقميص يحمل علامة “أديداس”، لتؤكد العديد من التقارير قرار انضمامه للشركة الألمانية.