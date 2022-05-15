بالصور.. كواليس فيلم توم كروز الجديد Top Gun Maverick

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف طاقم فيلم Top Gun Maverick “توب جان: مافريك”، أن النجم توم كروز أصر على تلقيهم دورس طيران قبل تصوير الجزء الثاني.

ووفقًا لموقع “ميرور” البريطاني، خاض طاقم تمثيل الفيلم تدريب طيران قاسي، أدى إلى نتائج كارثية.

وذكر أبطال العمل، أنهم شعروا بالغثيان جميعًا، عند قيامهم بتدريب “القوة جي”، وهو تدريب يمثل قوة التسارع عندما تنحرف الطائرة فجأة عن خط مستقيم.



“توب جان: مافريك”، هو الجزء الثاني للفيلم الذي صدر عام 1986، وهو من بطولة توم كروز ومايلز تيلر وجينيفر كونلي ومونيكا باربارو، ويدور حول تمرين الطيار ميتشل ابن صديقه الراحل.

ورغم أن “كروز” لم يعاني خلال التدريب، لكن زملائه صغار السن في الفيلم أصيبوا بحالة قيء قوية.

وسخر الممثل جلين بول، أحد أبطال الفيلم ويبلغ من العمر 33 عامًا، قائلاً: “فقدت أنا وزملائي الغداء في يوم التدريب”، في إشارة إلى إصابتهم بالقيء.



وأضاف: “أن كروز أرسله للتدريب على القوة جي لمدة 3 شهور، لكن لا يوجد شيء يمكن أن يؤهل أحد لهذا التدريب القاسي”.

وذكر الموقع، أن فريق الإنتاج قاموا بتعديل مشاهد التدريب ومعالجتها كي يتم استخدامها في الفيلم بدلًا من الطيران بشكل حقيقي في الجو.

وقال الممثل مايلز تيلر، إن “كروز” أصدر قرارًا بمنع تناول الكحوليات خلال الفيلم، وأوضح أن أغلب الأفلام يقوم فيها أبطال العمل بالتواصل والخروج سويًا، لكن “توب جان 2” ليس أحدهم.

وتابع: “أخذنا قرارًا في بداية التصوير بمنع الاحتفال أوتناول الكحول كي يركز طاقم العمل، لكنه قرر عمل استثناء لنفسه لحضور حفل زواج زميلته، وكان الأمر صعبًا جدًا”.