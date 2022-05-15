ضربة موجعة لليفربول قبل مباراة نهائي دوري الأبطال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

يسارع نادي ليفربول الزمن من أجل خوض مباراة نهائي أبطال أوروبا بكامل صفوفه، حيث لم يتبق الكثير على مباراة الريدز ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي سيقام في مدينة باريس.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 28 مايو/ أيار الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بعدما تأهل ليفربول على حساب فياريال الإسباني، فيما أطاح الريال بنظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

وتحوم الشكوك حول مصير عنصرين بارزين من ليفربول في نهائي التشامبيونز ليج، وهما المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك.

وتعرض الثنائي لإصابتين خلال مشاركتهما مع ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، والذي انتهى بفوز الريدز عبر ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

موقف صلاح من نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

المدرب الألماني يورجن كلوب تحدث لوسائل الإعلام في الساعات الماضية عن حالة محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بعد إصابتهما.

وأوضح مدرب ليفربول أن محمد صلاح وفان دايك، اللذين خرجا تباعا من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بحالة “جيدة”، وذلك قبل 14 يوما من النهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: “تحدثت مع كليهما بعد المباراة، وهما بحالة جيدة”.

وأضاف “كل ما نعرفه هو أن الأمر ليس بالخطير، لكننا سنخوض مباراة قريبة يوم الثلاثاء، وأعتقد أن الثنائي سيكون بحالة جيدة”.

وأشار كلوب إلى احتمالية مشاركة الثنائي في مران الفريق، صباح الأحد، مضيفا “لكني سأكون متفاجئا إذا قالا لي إنهما بحالة جيدة”.