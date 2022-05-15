ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح في المقدمة وكين يزحف نحو رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

واصل هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، هز شباك منافسي فريقه في الرمق الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2021-2022.

واستقبل توتنهام فريق بيرنلي ظهر الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ37 من البريميرليج، وعينه على الانتصار لمواصلة سعيه نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول تقدم الفريق اللندين بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء.

قفز المهاجم الإنجليزي للمركز الرابع بقائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 16 هدفا، فاضا الشراكة مع الثلاثي كيفن دي بروين، ديوجو جوتا وساديو ماني.

وبات كين على مسافة هدفين فقط من معادلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، الذي يحتل المرتبة الثالثة في القائمة.

لكن هاري كين مازال متأخرا عن زميله الكوري الجنوبي هيونج مين سون بفارق 5 أهداف، في ظل احتلال الأخير المركز الثاني بالقائمة برصيد 21 هدفا، خلف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بفارق هدف وحيد.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح – ليفربول: 22 هدفا

سون هيونج مين – توتنهام: 21 هدفا

كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد: 18 هدفا

هاري كين – توتنهام: 16 هدفا

ساديو ماني – ليفربول 15 هدفا.

ديوجو جوتا – ليفربول: 15 هدفا

كيفن دي بروين – مان سيتي: 15 هدفا