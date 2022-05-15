مرض “شديد الضراوة”.. السعودية تحظر استيراد اللحوم والبيض من فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

حظرت المملكة العربية السعودية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة بصورة مؤقته من إحدى ‏المناطق الفرنسية.‏

المملكة فرضت حظر الاستيراد المؤقت من منطقة موربيهان في فرنسا، بعد تقارير المنظمة العالمية للصحية الحيوانية، والتي تفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور الشديد الضراوة في موربيهان، وفقا لصحيفة “الرياض” السعودية.

وأصدر قرار حظر لحوم الدواجن وبيض المائدة المؤقت من منطقة موربيهان الفرنسية، غرفة الرياض.

وفي شهر آذار الماضي، قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا.

ووفق صحيفة “سبق”، كشف خطاب الهيئة، الموجه للغرف التجارية، عن حظر لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من ولايتي ديلاوير وكنتاكي الأميركيتين، ومنطقة مايين في فرنسا.

وأضافت الصحيفة أن سبب ذلك يرجع لظهور مرض إنفلونزا الطيور.

وسبَقَ أن حظرت السعودية في مطلع العام الحالي، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بعض الدول الأوروبية، لنفس السبب.