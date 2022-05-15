شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد والدتها ” أصالة ” ال 53 بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:54 مساءً - احتفلت ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” بعيد ميلاد والدتها ال 53 الذي يوافق الخامس عشر من مايو في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع أصالة بإبنتها شام من حفل زفاف الأخيرة .. وكتبت الذهبي في تعليقها عليها : ” انتي الحياة اللي بعيش من خلالها .. انت سبب كل شي بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بهالدنيا ” .

وتابعت في معايدتها لأصالة : ” قوتك اللي قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح .. شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة وتخلينا نشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! ” .

وأضافت شام : ” شلون بتقدري تسامحي بعد وتتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير؟ هي محبة وطهارة غير انسانية لانك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي، يا أصالة .. انتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة اللي واجهت كل التحديات من شلل جسدي، لقهر وخذلان ” .

وأكملت إبنة أصالة : ” كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والإصرار .. الدعاء اللي بدعي كل يوم إن اجعل عمرك أطول من عمري واشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا .. بعشقك كلمة صغيرة كتير .. أنا كلي حب وكلي ملكك .. كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة ” .