بصورة من المستشفى .. أنغام تتعرض لأزمة صحية

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 02:51 مساءً - كشفت ” راندا رياض ” مديرة أعمال الفنانة المصرية ” أنغام ” عن تعرض الأخيرة لأزمة صحية استدعت دخولها إلى المستشفى وإجراء جراحة دقيقة في الكتف يوم أمس السبت .

حيث عانت أنغام من إصابات متعددة على مدار السنوات الماضية ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف سببت لها آلام لم تعد باستطاعتها تحملها .. كما أجرت أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في الأوتار .

وعقب إجراء العمليتين استقرت حالتها الصحية بعد إفاقتها من التخدير الكلى .. وحرصت الفنانة المصرية على طمأنة جمهورها مؤكدة على أنها بحالة طيبة وطلبت منهم الدعاء لها ولكل المرضى .

ومن المقرر أن تقضي أنغام فترة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع تضطر فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي .

ونشرت راندا رياض عبر حسابها على تطبيق انستجرام من خلال خاصية الاستوري صورة للفنانة أنغام ظهرت بها وهي ترقد على سرير المستشفى وترتدي ملابس العمليات .

وكتبت مديرة أعمال أنغام في تعليقها على الصورة : ” ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات .. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا ” .