اليسا وميريام فارس يدلين بصوتهن في الانتخابات النيابية.. وراغب علامة يعتبر المنافسة بين “السيء والأسوأ”!

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 02:51 مساءً - يشهد لبنان اليوم أول انتخابات نيابية في البلاد تعقب سلسلة أزمات، بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية وانفجار كارثي في بيروت.

وقد حرصت كل من الفنانتين اللبنانيتين اليسا وميريام فارس على دعوة مواطنيهم للمشاركة في الادلاء بصوتهم.

فقد كتبت اليسا عبر حسابها على تويتر: “أنا طالعة على ضيعتي دير الأحمر قوم بواجبي الانتخابي وصوتي أكيد #أنطوان_حبشي بوج السلاح والفساد! أهلي ومنطقتي عندن حق والحق ما بيموت لو قد ما حاولوا!”.

وتابعت في تغريدة اخرى: “كل واحد منكن لازم يقترع ويقوم بهالواجب الوطني اليوم من بعد هالسنين اللي شفنا فيها الظلم والفقر والإجرام والوقاحة! وانشالله بالليل بتكون خاتمة أحزاننا!”.

أما ميريام فارس فقد نشرت مقطع فيديو بعد الادلاء بصوتها قالت فيه: “انا صوتت لأن بدي غير بليز ما حدا يضل قاعد على التلفزيون ببيته انزلوا صوتوا هذه فرصتنا الاخيرة”.

أما الفنان اللبناني راغب علامة فلم يبد اي تفاؤل بنتيجة الانتخابات حيث كتب في تغريدة “المنافسة في الانتخابات اللبنانية هي بين السيء والاسوأ. الكذب والنفاق …..”.