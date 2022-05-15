ياسمين عبد العزيز تكشف عن عروس قطها.. “الأغلى في العالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة قطة كشفت من خلالها عن كونها “عروس قطها ببوس” الذي ينتمي لأغلى فصيل قطط في العالم، وعلقت على الصورة قائلة: “عروسة ببوس”.

وكانت ياسمين قد أثارت الجدل منذ فترة بعدما نشرت صورة قطها الذي يبدو مخيفاً ما دف متابعيها وبعضاً من زملائها للتعليق على الصورة مستنكرين شكله المخيف.

وكانت ياسمين قد نشرت فيديو طريفاً لزوجها الفنان أحمد العوضي، الذي ظهر فيه وهو جالس في أحد الكافيهات، وظهر صوت في الفيديو قائلًا: “وحياة النبي محمد دا هيجبلي جلطة، محدش هيجبلي جلطة غير ده”، ليرد أحمد العوضي معلقًا علي الفيديو بأشكال وجوه ضاحكة.

وعلق عدد من نجوم الوسط الفني علي فيديو ياسمين عبد العزيز، حيث كتبت الفنانة غادة عبد الرازق: “والله ده أطيب وأجدع خلق الله، ربنا يكرمكم دايما يارب العالمين”. بينما علقت المطربة أمينة قائلة: “الراجل فى حاله أهو”.