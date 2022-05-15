هند صبري: “أنا محظوظة في التمثيل”.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة هند صبري في تصريحات صحافية عن أنها تعتبر نفسها محظوظة بسبب عدم امتلاكها وجهاً لطيفاً وجميلاً يحصرها في أدوار نمطية.

وأضافت: “بعض النساء في الأفلام في أغلب الأحيان مجرد ملحق لمشاركتهن في التمثيل مع الذكور، ولكن في بعض الأحيان يتوجب عليك القيام بهذه الأدوار لأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح، فهي نقطة انطلاق ضرورية لمتابعة المهنة كممثلة”.

وتابعت: “لكني كنت محظوظة، لم يكن لديَّ الوجه اللطيف الجميل الذي كان يمثل في الصورة النمطية لأدوار الشابات في الأيام الأولى من مسيرتي، كانت نعمة لأنها تعني أنني حصلت على أدوار أكثر جدية في وقت مبكر نسبياً”.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري كان مسلسل “البحث عن علا” تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات، ومكون من 6 حلقات.

وكانت هند صبري قد قدمت شخصية علا عبدالصبور في مسلسل “عايزة أتجوز” الذي تم عرضه في 2010، وانتهى بزواج علا من العريس الأخير الذي جسد شخصيته هاني عادل، وفي “البحث عن علا” تبدأ الأحداث بإعلان الزوج رغبته في الحصول على الطلاق من زوجته، لننتقل إلى مغامرة جديدة نرى فيها شخصية “علا” في حياة مختلفة.