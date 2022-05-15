أحمد الشامي عضو فريق “واما” يعترف بإدمانه.. يحاول التخلص من الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد الشامي نجم فريق واما في تصريحات صحافية عن أسباب اتجاهه للتمثيل وابتعاده عن الغناء في الفترة الماضية.

وقال الشامي: “لم أبتعد عن الغناء ولكن السوق كان يمر بأزمة إنتاجية بالإضافة الى أن هناك أمرين، الأول أنني أحضر لألبوم جديد مع فريق “واما” وهذا يأخذ مجهوداً كبيراً، بالإضافة إلى انشغالي بالتمثيل وحصولي على دورات من أجل هذه الخطوة ومحاولة التطوير من أدائي، ولا أستطيع أن أنسى بدياتي في عالم الفن عن طريق الغناء، وكان من الطبيعي أن أتجه إلى التمثيل، أنا من الشخصيات الصعبة التي تركز في موضوع واحد حتى لا أشعر بالتشتت فانشغالي بالتمثيل لا يمنعني من استكمال مسيرتي في الغناء”.

وعن فكرة تقديم البرامج قال: “أتمني أن أقدم برنامجاً للأطفال وبالفعل الفكرة قائمة وعرضت عليَّ ومن المقرر التحضير لها وتنفيذها بداية العام الجديد، فالأطفال أصبحوا يهتمون بالسوشيال ميديا، فلابد من مراقبتهم وتقديم برامج وأعمال فنية لهم على شاشات التلفزيون من أجل توعيتهم ومعرفتهم بالفن وأشكال الآلات الموسيقية.

وكشف الشامي عن إدمانه مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولته التخلص من هذا الإدمان قائلاً: “أهتم كثيراً برأي الجمهور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا متابع جيد لكل ما يحدث لدرجة وصلت إلى الإدمان، ولكن مؤخراً أجبرت نفسي على عدم الجلوس بالساعات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

يذكر أن الشامي شارك في السباق الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “دايماً عامر”، بطولة مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبدالله وعدد من الفنانين.