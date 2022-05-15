شكرا لقرائتكم خبر عن "صبرك يا قلبي" أحدث أغاني حجازي متقال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب حجازى متقال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه إنتهى من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "صبرك ياقلبى" من كلمات وألحان عمر يوسف وتوزيع أسامة عبدالهادى، ومن المقرر طرحها على اليوتيوب خلال الفترة المقبلة، مشيرا أنها من نوعية الأغانى الشعبية الصعيدية وتميل إلى الطابع الخليجى .

وقال حجازى متقال مؤخرا، إنه لو تولى منصبا في نقابة الموسيقيين سيقنن المهرجانات، وإنه سوف يقوم بإعادة توزيع أغنية "بحبك" 6 آلاف مرة بشكل جديد، وعبر عن قربه الشديد لوالده قائلا: "والدي الريس متقال كان صاحبي مش أبويا، وبحب عيلتي وأي حد عنده موهبة في العيلة بساعده".

وعلق حجازى متقال خلال حواره في برنامج "كلام يا صاحبي" المذاع على إذاعة شعبى إف إم، على تجربته في برنامج اكتشاف المواهب أنه وش السعد عليه، وكان أول تعليق من والده على اشتراكه في البرنامج "برافو عليك"، مؤكدا، عمرى ما غنيت قدام والدي، ولو ماكنتش مطرب كنت هبقي ملاكم لانها لعبة تعلم الطيبة.