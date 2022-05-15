شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس من "ليوناردو دى كابريو" فى الكبير لـ"مستر إكس" مع أحمد فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الفنان اوس اوس حالياً إلى المشاركة في فيلم جديد، يعود به إلى السينما، ويشارك فيه مع الفنان أحمد فهمى، والذى يحمل اسم "مستر اكس"، حيث يستعد لبدء تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا الدور بعدما ظهر خلال مارثون دراما رمضان مع الفنان احمد مكي خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل "الكبير".



اوس اوس فى الكبير

إذ ظهر اوس اوس خلال حلقات الجزء الكبير من مسلسل "الكبير" من خلال دور "ليوناردو دي كابريو"، وتحديداً عبر شخصية شخص محتال يستعين به القائمين على مهرجان "المزاريطة" من أجل لعب دور ليوناردو دي كابريو ضيف شرف المهرجان، قبل وقوعه في العديد من المقالب الكوميدية التي أثارت ردود فعل كوميدية للغاية.

وعرض مسلسل "الكبير أوى6 " طوال شهر رمضان المنقضى على قناة on والمسلسل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.