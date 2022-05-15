شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تنمية المواهب يقدم حفلا لطلاب فصل القانون في معهد الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لطلاب فصل القانون بإشراف الدكتور صابر عبد الستار وذلك فى الثامنة من اليوم الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الألحان العربية التى كتبها كبار المؤلفين منها نبتدي منين الحكاية - زينة - ليلة حب ل محمد عبد الوهاب ، إن راح منك ياعين لمنير مراد، قضية عم ل عمر خيرت ، ليه ياقلبي لمحمد الموجي ، امتی هتعرف لمحمد القصبجي ، الحب كله - ألف ليلة وليلة - بعيد عنك لبليغ حمدى ، أرابيسك لعمار الشريعي الفراشة لصابر عبد الستار .. أداء أحمد السويسي ، أولجيا نصر ، داليا أحمد ، شيماء وجيه ، عبد الله محمود ، فاطمة خالد ، مريم اسماعيل ، ندى عاشور ، نورهان عطية الى جانب الحلوة لكمال الطويل ويؤديه الدكتور صابر عبد الستار .

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقسام مختلفة ومتنوعة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .