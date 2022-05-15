دينا تخطف الانظار بوصلة رقص بتنورة خضراء قصيرة

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:43 صباحاً - خطفت الراقصة والفنانة المصرية دينا الانظار بعد مشاركتها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وترقص على انغام الفنان الاماراتي حسين الجسمي.
وأطلت دينا في الفيديو بتنورة خضراء قصيرة وتوب ابيض بينما كانت ترقص في احدى المناسبات .
وكانت دينا قد كشفت منذ ايام عن تواجدها مع ابنها علي في العاصمة الفرنسية باريس حيث خضعا لبعض التحاليل الطبية.
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