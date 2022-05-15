الجمهور مصدوم من رد أصالة “القوي” على مي العيدان بعد إهانتها لها ووصفها بـ “الخفاش”.. لن تصدقوا ماذا قالت بكل جرأة !!

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:43 صباحاً - شنت الإعلاميتان المثيرتان للجدل مي العيدان وفجر السعيد هجوما شديدًا ضد الفنانة السورية “أصالة نصري“، بعد تغريدة حادة لها عن الهجوم الذي يلاقيه الناجحون في حياتهم.

وكانت أصالة قد علقت على منشور لرجل الأعمال القطري عادل علي بن علي، قال فيه ”عند كل درجة من درجات النجاح ستجد كلبا في انتظارك“، مرفقًا منشوره هذا بصورة لكلاب مستلقية، إذ قالت: بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا.

وعلى ما يبدو أن هذا التعليق الغامض من الفنانة السورية استفز الإعلاميتين السعيد والعيدان اللتين هاجمتا أصالة وتساءلتا عن المقصود بتعليقها هذا.

مي العيدان عن أصالة: مثل الخفاش تمص الدم وترميه!

في برنامجها الذي تعرضه مي العيدان عبر حسابها الخاص على موقع الفيديوهات “يوتيوب“، انتقدت مي العيدان، هجوم أصالة نصري، ووصفها لـ”ناس بالكلاب”، وقالت: “سوف أقنع فجر السعيد تجيبها تغنيلنا”.

وقالت مي العيدان: “الذباب الإلكتروني ألعاب صغار، أفراد عندهم ألف أو ألفين متابع وصورة واحدة لأصالة،من يكون مثلًا غير ذباب إلكتروني!”.

وتابعت “بما أن أصالة من حقها تتكلم عن الكلاب، تعوي وتعض.. أنا من حقي أرد. هي لما حكت عن درجات السلم والكلاب عليها، أنا أيضًا أعرف واحدة في كل مرحلة من حياتها عندها زوج من بلد، مثل الخفاش، تمص دمه وترميه”.

وقالت مي العيدان “إي والله يا أصالة صدقتي كلامك صحيح عن الكلاب، والله ذكرتيني بواحدة عاملة مثل الخفاش بكل درج ومحطة رجل من جنسية مختلفة تمص دمه وترميه وبعدين تعمل حالها مسكينة وخانوها وتعمل دراما. . الدنيا مليانه وياما نشوف فيها.. لكن لما أصالة تقول على الناس كلاب وربنا خلقنا أحسن تقويم”.

فجر السعيد ترفع الحذاء بالتزامن مع أزمتها مع أصالة!

جاء هجوم مي العيدان على أصالة، بعد نحو يوم واحد فقط، من نشر الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وتداولته العديد من الصفحات الأخرى وهو مقطع ظهرت فيه السعيد وهي ترقع الحذاء أمام الكاميرا تحاول تهديد أحدهم.

حيث ظهرت الإعلامي فجر السعيد، وهي تمسك بحذاء بني أمام الكاميرا محاولة منها لتهديد أحدهم، قائلة: “أنا ودي أستعملها، والله انشالله بتسمعملها قريبًا، في وحدة في بالي بس أصادفها، رح يجيها رد غير لائق”.

حيث توقع الكثير من المتابعين عن هدف فجر السعيد من إعادة نشر الفيديو هو تجديد الخلافات التي مازالت قائمة بينها وبين الفنانة السورية أصالة، وخاصة حرب الكلام بينهم لم تنتهي وأن الخلاف مازال مستمر، ولكن البعض الأخر توقع أنها في خلاف جديد مع أحدهم، ووجهت رسالتها عبر مقطع الفيديو.

كواليس خلاف أصالة ومي العيدان وفجر السعيد:

البداية كانت من قبل الإعلاميتين الكويتيتين مي العيدان وفجر السعيد، عندما فتحت الإعلامية الكويتية فجر السعيد النار، على الفنانة السورية أصالة نصري وشنت هجوما حادا عليها متهمة إياها بالعديد من الصفات السلبية، ومنددة ببعض أفعالها.

لم تتأخر أصالة نصري في الرد كثيرًا على كل من فجر السعيد ومي العيدان، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، رسالة غير مباشرة، جمهورها لن يفكر كثيرًا في تخمين من المقصود بها، حيث وصفت مهاجميها بصفات الكلاب كـ”العض والعواء”.

وكتبت أصالة نصري في رسالتها غير المباشرة في التغريدة “اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي #شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجوده”، وفي رد على تغريدة أخرى لصورة مجموعة من الكلام ترقد على درجات سلم، قالت “بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا”.

على تغريدة أصالة عن “الكلاب” ردت مي العيدان، بكتابة تعليق “الأصنام ضلت الاف السنين حول الكعبة قبل الإسلام وكانوا يعبدونها هل معناها إنها كان وضعها سليم وحقيقة وشيء إيجابي. لا طبعًا إلى أن جاءها الحق بالدين الإسلامي وكسروا هالأصنامشر تكسير.. قال إيه موجودة طول هالسنين.. يا شيخة ما حد جابلي الأذن الوسطى غير صوتك”.

ثم ردت فجر السعيد على نفس تغريدة أصالة، بتعليق “”انتي هيييييه … من تقصدين لايكون آنا.. عشان اذا تقصديني عندي رد واذا ما تقصديني ممكن اطوفها لج @AssalaOfficial”.

وحظيت منشورات كل من مي العيدان وفجر السعيد بتفاعل كبير من قبل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، واستنكروا وصول الخلافات مع أصالة لمستوى وصفوه بالمتدني، وخارج عن حدود النقد الفنّي والموضوعي.

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