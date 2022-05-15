شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلاً غنائيًا في قبرص 4 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة نانسي عجرم حفلا غنائيا، بأحد الفنادق في قبرص، 4 يونيو الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم نانسى عجرم باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وقدمت نانسى عجرم أغنية تتر مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج فى شهر رمضان الماضى بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل ويقول أول مقطع من الأغنية: "يا ساتر على الشر اللى من الآخر.. على الكره اللى مالي القلب عالآخر.. على الناس اللي ظالمني ولا شافو إلا خير من.. وأدى جزاتى فى الآخر.. الظلم ظلمات ياللى ظالمنى.. ومضلمين الدنيا في عينيا ومضلمينى".

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

وكانت نانسى احتفلت بصحبة زوجها الطبيب فادى الهاشم، بعيد ميلاد ابنتهما إيلا الـ 11، في أجواء عائلية تحيطها البهجة والمرح والسعادة، وحرصا على التقاط الصور التذكارية مع ابنتهما ايلا بمشاركة ابنتهما الكبرى ميلا.