شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تنتهى من تسجيل دويتو غنائى بعنوان "يوم ميلاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة جنات من تسجل دويتو غنائى مع الفنان السعودى طلال سلامة، بعنوان "يوم ميلاد"، ومن المقرر طرحها خلال الأسابيع المقبلة، وهو أول دويتو غنائى يجمعها بمطرب سعودى.

وكانت جنات قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها محمد عثمان، حيث وجهت له رسالة رومانسية عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ونشرت جنات صور جمعتها بزوجها، وعلقت على الصور قائلة: "فى اليوم ده ربنا منّ عليا فيك بتمنالك أيام بيضاء تشبه بياض قلبك ونقاءه بحبك".

وكانت النجمة المغربية جنات قد رزقت بطفلتها الثانية والتي اطلقت عليها اسم "جوليا"، بعد ان انجبت طفلتها الأولي "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان.