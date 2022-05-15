لن تصدق من هي إبنة أمل رزق.. ممثلة شهيرة دخلت التمثيل من أوسع أبوابه.. والمفاجأة بزوجها النجم الكبير! – «صور»

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:50 صباحاً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم وأجدادهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم، الذين ظهروا على الساحة الفنّية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

وهذا ما تم كشفه مؤخرًا، وفوجئ به عدد كبير من الجمهور، حيث تظهر لمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق مؤخرًا في عدد من الأعمال الدرامية، آخرها كان “مسلسل دايما عامر” بموسم رمضان 2022 الماضي، كما ظهرت “لمى” في العديد من المناسبات الإجتماعية والفنّية بصحبة والدتها.

من هى لمى كتكت؟

هي (لمى إسماعيل كتكت) إبنة الفنانة أمل رزق والمنتج الأردنى الشهير إسماعيل كتكت، حيث أنها ممثلة أردنية مصرية. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية. واختارها المخرج يسري نصر الله لتجسد شخصية فاتن أبو رية في فيلم (الماء والخضرة والوجه الحسن). ثم توالت عليها الأعمال فشاركت في عدة مسلسلات منها: (مسلسل قابيل، عائلة الحاج نعمان، في كل إسبوع يوم جمعة، جمال الحريم) وعدد آخر من الأعمال الفنية والمسرحيات.

لمى كتكت وخطبتها من الفنان محمد الشرنوبي:

في سياق آخر، أعلنت لمى كتكت قبل فترة إنفصالها عن خطيبها الفنان محمد الشرنوبي، بعد 8 أشهر من الخطوبة، وقد قيل بأن إنشغال الشرنوبي بأعماله الفنّية وراء تأخر الزواج، مما أدى لفسخ الخطوبة بينما علّقت أمل رزق على الأمر بأن الخطوبة جاءت لموافقة إبنتها، والإنفصال أيضاً بناءً على رغبتها وبأن إبنتها تعلّمت من التجربة، وعلى الرغم من ذلك لم تكن أمل رزق مرحبة بتلك الخطوبة، فقالت في لقاء تلفزيوني: “لمى كانت لسة صغيرة في السن، وأنا مكنتش موافقة على ارتباطها بيه، وقالتلي اشمعنى انتي، فرديت عليها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة لمى كتكت في السينما، فيلم “تماسيح النيل“، من بطولة النجوم: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنا، محمد ثروت، بدرية طلبة، وسليمان عيد وغيرهم، من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

لمى كتكت تُعلن وفاة جدتها والدة الفنانة أمل رزق:

في سياق آخر، أعلنت الفنانة لمى كتكت، وفاة جدتها لأمها الفنانة أمل رزق بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :«انا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله جدتي نادية محمود، صلاة الجنازة في صلاة المغرب مسجد السلام ش ذاكر حسين مدينة نصر والدفن بمدافن الأسرة بمدينة نصر، اللهم ارحمها واغفر لها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وجازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوًا منك ورضوانًا، واجمعنا بها في جنات النعيم.

يُشار إلى أن الفنانة أمل رزق اعتذرت مؤخرًا عن عدم المشاركة في بطولة مسرحية «زقاق المدق» بعد نجاح عرضها على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية، حيث عرضت هناك على مدار شهر كامل، وبالتحديد خلال شهر سبتمبر الماضى.

مسرحية «زقاق المدق» بطولة: دنيا عبدالعزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبدالرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبدالهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

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