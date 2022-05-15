شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك فى نزهة مع ابنه بعد رحلة البحث عن قصر جديد مع جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يهتم الممثل ذو المواهب المتعددة بن أفليك بابراز دوره كأب في مناسبات مختلفة، حيث لا يتوان عن الظهور بصحبة ابناءه من زوجته السابقة جينيفر جارنر، وعدم الاقتصار على الاستمتاع بوقته بصحبة خطيبته الحالية لوبيز فقط، مثلما ظهر مؤخرا وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل

التقرير رصد خروج بن افليك بصحبة ابنه صموئيل البالغ من العمر 10 سنوات في سانتا مونيكا، وذلك بعدما ظهر بن افليك خلال الفترة السابقة في اكثر من مرة مشغولاً بالبحث عن عش الزوجية الجديد مع جينيفر لوبيز.



بن افليك وابنه

ويواصل الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك البحث عن منزل جديد ينتقلان إليه للعيش معًا بصحبة أبنائهما، ويكون ملائمًا لها، حيث كشف موقع الديلي ميل فى وقت سابق خلال تقرير عن أن بن أفليك ولوبيز وصلا إلى قصر بجوار كايلى جينر، سعرها تخطي الـ40 مليون دولار، وهو واقع في منطقة باسيفيك باليساديس.

وذلك يأتى بعد إعلان خطوبتهما مؤخرًا، إذ لا تعد تلك المرة الأولى لهما فى البحث عن عش جديد يجمعهما، حيث رصدتهما عدسات المصورين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية وهما يبحثان عن منزل جديد.



بن افليك مع ابنه

وكان خبر خطوبة النجمة العالمية جينفر لوبيز بالنجم العالمي بن أفليك للمرة الثانية تصدر عنوان الصحف العالمية، توقع متابعيهم حول العالم ان زواج الثنائي سيكون قريب، خاصة وأنهما اجتمعا بعد فراق دام حوالي 18 عامًا من الخطوبة الأولي، وذهب كلا منهم في طريق وتزوجا وانجبا من آخرين ثم عادا سويا.