فجر السعيد تهاجم اصالة مجددا: “ما صرتي ترند الا لما جبت سيرتك مع نضال الاحمدية”!

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 02:43 صباحاً - يبدو ان سلسلة المناوشات بين كل من فجر السعيد ومي العيدان من جهة و اصالة من جهة ثانية لن تنتهي قريبا حيث تواصل الاعلاميتان الكويتيتان هجومهما بشكل شبه يومي على الفنانة السورية.

ففي تغريدة جديدة كتبت فجر السعيد: “تطلقتي من طارق العريان ماصرتي #ترند تزوجتي مدير اعمال #ماجد_المهندس ماصرتي #ترند خذيتي افضل مطربه عربيه وهم ماصرتي #ترند جبت سيرتج مع الأستاذه نضال الأحمديه بتيكتوك صرتي #ترند لي الحين الف موقع وقناة جايبين سيرتج..شكراً آنا طول عمري اصنع نجوم مو شي جديد”.

وفي رد على احدى التعليقات قالت فجر السعيد: “قولي للبقره اللي #طرشتج اللي ماتطوله بايديها تواصله برجلها … هذي #الاستاذه #مي_العيدان لا انتي ولا البقره اللي وزّتج تهددونها .. فهمتي والا تبين افهمج اقصد افهمها باسلوبي الخاص ان التهديد مو لي ولا لربعي .. ترا لازلت اتعوذ من ابليس”.

وكانت الاعلامية مي العيدان هاجمت اصالة بدورها في تغريدة قالت فيها: “قالها الرسول الكريم تباشروا بالنواصي والأقدام. . ماشاء الله جيتي الكويت وجبتي العزا معاج وتنكيس الاعلام الله يحفظج ولا يخلينا منك”.