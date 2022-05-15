هذا الطفل كبر وأصبح من أكبر الممثلين الكوميديين بتاريخ مصر؛ ويشارك منى زكي أهم أفلامها.. قوي الملاحظة فقط سيعرفه! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 02:43 صباحاً - من فترة لأخرى يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من صور نجوم الفن وهم أطفال صغار، وتزداد التعليقات على هذه الصور بشكل كبير، ويبدأ الكثيرون من محبيهم في نشر هذه الصور والتعليق عليها.

وكان آخر نجوم الفن الذي انتشرت له صورة في طفولته، النجم المصري الكوميدي “محمد هنيدي“، الذي فاجأ جمهوره عبر حسابه الرسمي بـ «تويتر» بإستعادته لذكريات طفولته بصورة طريفة.

ونشر محمد هنيدي صورته في مرحلة الطفولة، حيث ظهر بخدود ممتلئة، وهو يرتدي الطاقية فوق رأسه، حيث علق هنيدي ساخرا من الصورة: ” خدود ماتمنهاش لألد أعدائي، كانوا يعدوا يأكلوني عشان أكبر، وكانت خدودي بس اللي بتكبر”.

ولد الفنان الكوميدي محمد هنيدي في محافظة الجيزة، عام 1965. أول من اكتشفه كان المخرج يوسف شاهين حيث منحه دور صغير في فيلم اسكندرية ليه عام 1978. أحب التمثيل منذ طفولته ما جعله يتوجه إلى دراسته فحصل على بكالوريوس من معهد السينما عام 1991.

بدأ محمد هنيدي عمله في مسرحية (دكتور زعتر) و في مسلسل (عالأصل دور) و (العرضحالجى) و في مسلسل (البخيل وأنا)، ثم جذبته السينما و حقق نجاحًا مذهلاً في فيلم (إسماعيلية رايح جاى). من أشهر مسرحياته (ألابندا، حزمنى يا).

استطاع هنيدي في نهاية التسعينيات من خلال دور صغير فى فيلم (بخيت و عديلة) أن يؤكد موهبته ككوميديان و مالبث أن صار نجمًا تحقق أفلامه أعلى الإيرادات، قام بالغناء في أفلامه بعد أن نجحت أغنية (كامننا) مع المطرب محمد فؤاد، كما شارك محمد هنيدي في تقديم الفوازير الرمضانية فشارك الفنانة الاستعراضية (شريهان) فوازير (حاجات ومحتاجات)، ثم قدم مع (أشرف عبدالباقي) فوازير (أبيض و أسود).

محمد هنيدي مع منى زكي بفيلم «الجواهرجي»

يُشار إلى أن هنيدي قد انتهى من تصوير مشاهد “فيلم الجواهرجي” من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، ويشاركه البطولة منى زكي، ويعد هذا العمل الأول الذى يجمع بينهم منذ أن قدما فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية منذ أكثر من 23 عامًا.

محمد هنيدي يستأنف مسرحية “سلام مربع” بموسم جدة.. قريبًا

من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد هنيدى لعرض مسرحية “سلام مربع” ضمن موسم جدة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نجاحها الجماهيري الكبير في موسم الرياض خلال شهر نوفمبر الماضي، والمسرحية ذات طابع كوميدي، تدور فكرتها حول قصة المغني “سيّد” وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، فالمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا.

مسرحية “سلام مربع” من بطولة محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي، إبراهيم طلبة؛ غادة طلعت، ريهام الشنواني، زياد زعتر، سارة هريدي، أشعار أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفي، ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، تصميم استعراضات نادين، مخرج مساعد أحمد الشاذلي، مخرج منفذ علا فهمي، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.

وكان قد أبدي الفنان الكوميدي محمد هنيدي قبل عرض المسرحية بموسم الرياض سعادته الغامرة بالمشاركة بعرض مسرحي للمرة الثانية على التوالي في موسم الرياض، وبالتعاون الفني والثقافي السعودي المصري.

وأنه يأتي ضمن علاقة أزلية بين مصر والمملكة على المستوى الرسمي والشعبي، موضحًا أن تلك العلاقات مستمرة منذ سنوات طويلة، ومتواصلة، ومتزايدة على مدار السنوات الأخيرة، ولفت إلى أنه سيغيب عن الدراما الرمضانية هذا العام، ويعتبرها يعدها فترة راحة من الأعمال الدرامية هذا الموسم.

يُذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي، فيلم “الإنس والنمس” وهو من تأليف شريف عرفة وكريم حسن بشير، من إخراج شريف عرفة وشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، شريف دسوقي، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

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