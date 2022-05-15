أول ظهور لإبنة “انتصار” بعد أن كبرت.. لن تصدق جمالها الآن.. شاهد كيف أصبحت!

كتب امير فتحي في الأحد 15 مايو 2022 02:43 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة انتصار بجوار ابنتها “شاهيستا” وظهر الشبة الكبير بينهما، ووجود نمش متشابه في منطقة الوجه، كما ظهرت بعض الخصلات البيضاء وعلامات الشيب على الفنانة

وأثني الجمهور على الفنانة وتفاعلت الجماهير بشكل كبير على وجود شبه بينهما وقال بعضهما: اتنين اخوات، ربنا يخليكوا لبعض، أختك دي يا فنانة

انتصار مع إبنتها شاهيستا في أحدث ظهور – الصورة من حساب الفنانة عبر إنستجرام

وكانت الفنانة انتصار قد حلّت ضيفة على “برنامج العرافة” تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، حيث تحدثت خلال البرنامج على عديد من أمورها الشخصية والفنّية، متطرقة إلى تصريحاتها التي قالتها مع أحد الاعلاميين حول اشكالية تمثيل بنتها وقولها بتلقيها القبلات.

انتصار: لا أقبل أن بنتي تتباس في التمثيل

وقالت انتصار انه لا مانع من انخراط نجلي الأكبر في المجال الفني، لأن هذا الامر لا يوجد به عيوب فاذا كان نجلها موهوب ما الذي يمنع مشاركته في التمثيل.

وتسائل الفنانة انتصار على انه ما المانع في أن يقوم أبناء الفنانين في المشاركة بالاعمال الفنية اذا كانوا موهوبين.

وعبّرت الفنانة انتصار عن غضبها بسبب تناول تصريحات سابقة لها بشكل غير سوي وهي تناول ابنتها القبلات بالأعمال الفنية، منوهة أنها ترفض هذا الأمر، كما أنها قالت سابقًا أنها هي من ستحدد وستكون واعية لما تقوم به معقبة:” أرفض ان بنتي تتباس طبعًا.. دي بنتي”.

وأضافت الفنانة انتصار على ان فكرة التريند شيء تافهه جدًا ولا يعنيها على الاطلاق، مهاجمة برنامج العرافة والذي يتناول الاشياء السلبية فقط.

وبسؤالها عن التصريحات التي تخص تقبـ يل ابنتها في السينما، علقت قائلة: “أنا قولت بالظبط هي عايزة تمثل تمثل.. وسألني أحد المذيعين عن قبولي لتقبيل ابنتي.

فردت عليها الفنانة: “هي التي ستحدد هذا الأمر بنفسها عندما تكبر في السن”، ولفتت أنها لا تقبل تقبيل ابنتها حتى في إطار التمثيل.

انتصار تشارك في 3 أعمال درامية في رمضان 2022

من ناحية أخرى، عاشت الفنانة انتصار حالة من الانتعاشه الفنية حيث شاركت في أكثر من عمل درامي في السباق الرمضاني الأخير 2022.

حيث تشارك بمسلسل «أحلام سعيدة»، الذي عرض على شاشة قناة «on»، ضمن السباق الرمضاني الماضي 2022، بطولة «يسرا، شيماء سيف، غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين، نور محمود، ملك بدوي»، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

كما شاركت بددور مميز في «مسلسل توبة»، الذي عرض بإحدى القنوات الفضائية، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفي.

انتصار: سعيدة بردود أفعال الجمهور

و أعربت الفنانة انتصار، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلي “توبة” و”أحلام سعيدة”، واللذان خاضت بهما ماراثون دراما رمضان لهذا العام وتحقيقهما نسبة مشاهدة مرتفعة، وإشادة الجمهور والنقاد بدورها في العملين.

ووصفت الفنانة انتصار دورها في مسلسلي “أحلام سعيدة” “وتوبة” بأنهما من أهم المحطات الفنية في مشوارها الفني، لافتة إلى أن المسلسل الأول يعد من الأعمال الدرامية التي تقدم نوعا مميزًا من الكوميديا الراقية للجمهور، ويعتبر تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة لها في عالم الدراما التليفزيونية، حيث جسدت خلال أحداثه شخصية مُدرّسة في مَدرسة دولية.

وأشارت انتصار إلى أن شخصية “أم شيحة” التي قدمتها خلال مسلسل “توبة” تعد من الشخصيات الصعبة، خاصة أنها كانت تجسد دور سيدة كفيفة، ولحرصها على أن يخرج الدور في أبهى صورة ممكنة، حرصت على استقاء بعض التفاصيل الخاصة بهذا الدور من إحدى صديقاتها الكفيفات، حتى أن مخرج العمل أحمد صالح أشاد بأدائها، واصفا الأداء بأنه أفضل دور كفيفة أدته ممثلة من السيدات بعد الدور الأعظم الذي قدمه الفنان محمود عبد العزيز في فيلم “الكيت كات”.

كما شاركت انتصار في مسلسل «أولاد عابد» حيث قدمت دور الابنة الكبرى لعابد المصري صاحب محلات سيراميك ولها أخوات من زوجات أبيها وتعاني من الصراع بينهم وخاصة الأخوات غير الأشقاء، لأنها تسعى لدعم أولادها وزوجها للوصول إلى مكانة أكبر، ويضعها هذا الأمر طوال أحداث المسلسل في وضع حرج وخصومة».

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