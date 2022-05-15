شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين: قدرى الزيات فاشل فى حياته الشخصية رغم شطارته فى عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد شاهين، أنه سعيد للغاية بردود الأفعال على مسلسل "سوتس بالعربى" حتى الأن، لاسيما أن المسلسل لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه في شهر رمضان الماضى، مشيراً إلى أن شخصية قدرى لاقت تفاعلا كبيراً من محبى وعشاقى المسلسل .

وأكد شاهين، أن شخصية قدرى الزيات التى قدمها فى المسلسل، رغم أنه فشل فى حياته الزوجيه، إلا أنه مميز فى عمله ولديه من الخبرة التى تؤهله ليكون صاحب منصب شديد الاهمية فى المكان الذى يعمل به، ولكن المقارنه بينه وبين زين ثابت دائماً ما تعرقله فى خطواته العملية والحياتيه .

وأضاف شاهين، أن شخصية قدرى الزيات التي قدمها في أحدث مسلسل سوتس بالعربى بالطبع موجودة في كل مكان، شخصية الحاقد والغلاوى رغم المناصب الذين يمتلكونها، ووالاغلب انهم لا يملكون الكفاءة والخبرة، وللعلم رغم أن قدرى شخص شاطر للغاية في عمله، ولكن يشعر بالنشوة عندما يضع عراقيل أمام الموظفون الجدد، وهو ما يدفع هؤلاء أن يكون لديهم مخزون من الظلم ويضطرون أن يتقاعسون عن عملهم ويشعرون بالظلم في كل وقت .

وانطلق العرض الثانى للمسلسل السبت الماضى على شاشة قناتي dmc وdmc drama، حيث يعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الثامنة مساء، على شاشة dmc، وفى تمام الساعة الحادية عشرة مساء على dmc drama.

مسلسل "suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وأسماء جلال، ومصطفى درويش، وهدى المفتى، وخالد كمال، وناردين فرج، وسلمى أبوضيف، وليلى حسين، وسارة عبدالرحمن، وملك بدوي، وعمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.