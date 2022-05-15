شكرا لقرائتكم خبر عن أجرت عمليتين جراحيتين.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للنجمة أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة أنغام لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، ويكشف ”الخليج 365” تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها النجمة وتطورات حالتها في الوقت الحالي، حيث أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.

وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة فى رسغ اليد؛ بسبب مشاكل في أوتار اليد، وهى الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلى، وستمر بتجربة نقاهة لمدة ستة أسابيع تضطر فيهم إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج الطبيعى.

وتطمئن أنغام جمهورها مؤكدة أنها بحالة طيبة وتطلب منهم الدعاء لها ولكل المرضى.

وكانت النجمة أنغام قد طرحت أمس الأول "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب، وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة أن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.