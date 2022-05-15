شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى عن مشهد محمد صلاح ومؤمن زكريا: "الله على جماله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان محمد هنيدى على فيديو صلاح الذى نشره ويتضمن احتفال لاعبى ليفربول بمؤمن زكريا بعد حصوله على الكأس، قائلا: "الله على جماله فى كده الله".



محمد هنيدى

وحرص النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزى مع النجم مؤمن زكريا من ملعب ويمبلى، فى مفاجأة سعيدة كشف عنها الفرعون عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام".

وشارك الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول فى احتفالات فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزى على حساب تشيلسى فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "ويمبلي" بضربات الترجيح بنتيجة 6-5.